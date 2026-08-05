Regina Blandón realiza sus sueños

A principios del año pasado, protagonizó la puesta Prima facie, un monólogo que exhibe y pone a prueba la justicia y las fallas del sistema legal ante la violencia sexual.

Ahora, más segura, más fuerte y con 23 años de carrera, Blandón prepara para el próximo año la película de terror Vuelves siempre, Sebastiana, que producirá y dirigirá Alessandro Pederzoli. El largometraje, original de la boliviana Natalia Chávez, también abordará el tema del abuso sexual.

“Es sobre una niña que vive en un pueblo minero de Chihuahua y de pronto se le aparece el diablo porque ella le quitó algo a la mina. Es el pretexto para hablar de un abuso y no es que la película trate de eso, pero sí es la oportunidad para hablar de la libertad y cómo podemos ser dueños de nuestras decisiones y cuerpos a pesar del contexto”, adelanta.

Estrenará podcast

También estrenará esta semana el podcast México siniestro, sobre los miedos más profundos del imaginario mexicano, en la que ella es la narradora de uno de los diez episodios que conforman la temporada y en el que habla de una agresión sexual.

Otros episodios contados por actrices y actores como Michelle Rodríguez, José María de Tavira y Daniel Tovar abordan casos de desapariciones, secretos familiares y algunos de hechos sobrenaturales.

En todos los casos, además de escucharlos, se podrá ver en video.

Estreno como directora

Para coronar la temporada, la actriz de Mirreyes vs Godínez se puso tras la cámara para dirigir Hay que reconocer el cadáver, basado en el relato homónimo de la argentina Marina Yuszczuk.

“Es sobre una chava a la que le hablan del Semefo (Servicio Médico Forense) para decirle que tienen un cadáver y creen que es su padre, así que tiene que ir a verlo, pero luego van pasando cosas”, indica.

María Penella (Doc), Monserrat Marañón (Tótem) y Alex Moreno protagonizan la historia, en donde se requirió de un stunt por los movimientos que debe hacer uno de los personajes del filme.