Regina Blandón se ha sentido descolocada

Luego de 17 años de que Mary creyera que debía cambiar su cuerpo y su vida para conseguir que otros la quisieran, Regina Blandón encuentra pocas razones para pensar que esa necesidad de encajar haya desaparecido.

Para la actriz, lo que cambió son las herramientas con las que las personas se validan y la velocidad con la que reciben la opinión otros.

Esa fue una de las ideas que más la confrontaron al prestar su voz a Mary Daisy Dinkle en el nuevo doblaje latino de Mary y Max, película de Adam Elliot que, después de circular durante años entre festivales, ciclos y formatos domésticos, tendrá por primera vez un estreno comercial en cines mexicanos.

“Estamos presionados a hacer o a ir al lugar al que tenemos que ir porque, si no, estás fuera. Las redes nos rigen”, explica Blandón.

Estrenada originalmente en 2009, Mary y Max cuenta la amistad entre Mary, una niña australiana que crece sintiéndose ignorada por sus padres y los que la rodean, y Max, un hombre de 44 años que vive solo. Entre ambos se establece una amistad epistolar, mientras atraviesan soledad, ansiedad, depresión, pérdidas y la dificultad de relacionarse con otros.

Sin conocer la película antes de recibir el personaje. Regina descubrió el trabajo de Elliot a través de Memorias de un caracol, su filme más reciente, y encontró algo familiar en Mary: su necesidad de conectar y la sensación de perder el rumbo.

“Quien sea ha pasado por el momento en el que dices ‘ya no sé para dónde irme, ¿qué pasó?’. Es una película bien escrita y humana, es imposible no conectar con cualquiera de los dos”, considera.

La amistad de Mary y Max tiene la velocidad del correo: escriben y reciben líneas: “No creo que estar más comunicados nos haya hecho sentir menos solos; creo que nos ha dado, sobre todo, más estrés y más ansiedad”.

La cinta está en cines 17 años después de su lanzamiento. Cuenta con un nuevo doblaje latino en el que figuran Regina Blandón como Mary, Javier Ibarreche como Max y Arturo Mercado como el narrador.