Regina Blandón, víctima de abuso

La actriz Regina Blandón confesó un secreto que ocultó durante años y que marcó profundamente su vida: a los seis años fue víctima de abuso sexual en la casa de sus abuelos en Acapulco.

Antes de alcanzar la popularidad con su papel de Bibi, en el programa de comedia La familia P. Luche, y consolidar su carrera en la serie Mentiras, Blandón enfrentó una experiencia traumática que definió su niñez.

En entrevista con Yordi Rosado, la actriz de 35 años relató que el abuso ocurrió cuando un hombre que trabajaba para la familia ingresaba a su habitación por las noches. “Tenía seis años y nadie lo sabía”, expresó la actriz, quien explicó que su hermano dormía en el mismo cuarto, pero nunca supo lo que pasaba.

El silencio se rompió años después, durante unas vacaciones, cuando decidió contarle lo ocurrido a un primo mayor. Fue este familiar quien informó a sus padres. “En mi casa fue ‘psicólogo’, no se habla más, ya, cerrado. Entonces, toda mi infancia dormía con la luz prendida, porque era mi lugar seguro”, explicó.

Blandón reconoció que a raíz de este episodio desarrolló miedos persistentes y ansiedad generalizada. “Mi pánico a la oscuridad era tal, que no podía ver películas de terror. No me di cuenta hasta muchos años después con otro psicólogo, de lo que lo había causado”, detalló.

Contra los estigmas

La actriz hizo un llamado urgente a visibilizar la violencia sexual infantil y derribar los estigmas que la rodean. “Pasa en todos los lugares, en cualquier estrato social, económico y todo mundo piensa que una agresión sexual es en un callejón oscuro, pero no: es en tu casa, tu tío, tu primo, tu papá”, advirtió.

Blandón vinculó su testimonio con su participación en la obra Prima facie, donde interpreta un monólogo sobre violencia sexual y cuestiona el sistema judicial. “La ley de agresión sexual gira sobre el eje incorrecto, porque te piden claridad y cronología. El agresor siempre sale libre porque hay una duda razonable”, denunció.