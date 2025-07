Regina Murguía se recupera de cirugía

La cantante del grupo JNS Regina Murguía compartió en sus redes sociales una imagen donde aparece recuperándose en una cama de hospital, y desde ese lugar dio un emotivo mensaje a sus fans.

“Muchísimas gracias a todos los que han estado al pendiente de mí y me han demostrado un amor tan grande que me ha hecho llorar”, dijo conmovida la cantante, quien no ha dado más detalles de su intervención. “Los amo a todos, nos vemos pronto”.

En fechas pasadas, la famosa preocupó a sus seguidores cuando se le veía que recibía tratamiento vía intravenosa, además de que tenía colocado un tubo para respirar.

“Pues, recen por mí, que todo salga bien. Y si Dios quiere, ya estaré en agosto para continuar los conciertos”, comentó en su momento la integrante de JNS, a quien le habían detectado un pólipo en el colon.