Muchos dicen que un artista completo es aquel que sabe actuar, bailar y cantar, como en el caso de Regina Orozco, pero la trayectoria de esta famosa también incluye un mundo al que pocos pueden entrar pero que muchos disfrutan.

En su carrera como actriz de doblaje, Orozco ha participado en cintas como Angry Birds 2 o la reciente versión de Matilda, y ahora, se suma a este impresionante currículum Garfield: fuera de casa, la última adaptación cinematográfica del perezoso gato.

Esta es una de las facetas que más disfruta de su carrera, pues debido a su impresionante rango vocal, siempre le ofrecen personajes que son todo un reto. “Llevo varios años trabajando en el doblaje y es algo que me encanta, siempre escogen personajes con un rango vocal muy muy amplio, de mucha fuerza y sí, pues soy grandota, estoy bocona”, señaló en entrevista.

En esta película animada, Regina presta su voz al personaje de Jinx, una gatita elegante y corpulenta, cuyo mayor desafío fue tener que hacer varias carcajadas durante las escenas. “Es muy pesado reírte muchas veces, pero cuando se apaga la luz de la sala, ves a tu personaje y sale con tu voz es una belleza de verdad. Es un placer y dices, vale la pena, qué bueno, que sí, estudié canto”, agregó.

En este, como en todos sus trabajos anteriores, Orozco confiesa que el ingrediente principal es la pasión; sin embargo, en el doblaje debe imprimirle el doble de ganas, pues cualquier cambio en el estado de ánimo se refleja en la voz. “No puedo hacer nada sin pasión porque cuando no tengo pasión se nota a tres kilómetros de distancia y me dicen, ¿estás enferma? Y en el doblaje se nota más, la verdad sí tiene mucho que ver las directoras de doblaje te pones ahí soy toda tuya porque no has visto la película, no conoces al personaje, lo haces en cachitos”, considera.

Aplaude a Wendy y Salma

En otros temas, también habló sobre la participación de Salma Hayek y Wendy Guevara como invitadas a los conciertos de Madonna, a las que llenó de elogios. “Salma se veía divina y Wendy también estaba maravillosa. Son íconos, y aunque (esta última) haya recibido críticas, es una historia de ‘Cenicientas’ que siempre nos gusta, aparte, adentro de la comunidad LGBT y se agradece que tengan visibilidad y que una mujer como ella sea tan reconocida y le regale eso, por toda la discriminación de años”, opinó.

Actualmente, la actriz imparte los talleres “¿Dónde está mi voz?”, en donde les enseña a sus alumnos a direccionar su voz en el canto.