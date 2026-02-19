Regina Orozco se reinventa

Superar los 60 años significó para Regina Orozco una fuerte crisis. La actriz y cantante atravesó un periodo incómodo y comenzó a cuestionar no solo su trayectoria como artista, también su vida cotidiana.

Ese proceso se tradujo en una etapa de desgaste personal: bajó el ritmo, comenzó a mirarse con dureza y a replantearse su lugar en el mundo. “Por una crisis empecé a sabotearme, a sentirme vieja, cansada y a preguntarme qué tenía que hacer con mi vida”, dijo en conferencia de prensa.

A partir de este punto, Orozco tomó la decisión de hacer un viaje interno y, ayudada de terapias, dejar ir aquello que comenzaba a estorbarle. “Empecé a soltar, tirar, despedirme, y saber que esta edad es el tiempo, que encontrarme también va muy bien. Me hice chiquita, me volví más independiente; aunque no parezca, fue como este viaje en el tiempo”, agregó.

Replanteamientos

En ese mismo trayecto apareció otra revisión de fondo: su relación con otras mujeres del medio. El trabajo personal la llevó a reconocer dinámicas de competencia que había normalizado durante años y que, ahora, decidió cuestionar. “Había mucha competencia y me di cuenta de que no tengo por qué competir con ellas. ¡Pinche patriarcado!”, señala.

Toda esta transformación, lejos de mantenerla en privado, Orozco la llevará al escenario con “Regina eterna”, un espectáculo de cabaret en el que combina la música, la actuación y la interacción con el público.

Acompañada por dos pianistas en vivo y con la música de grandes compositores e intérpretes, Regina también incluirá varios pasajes memorables de su vida, desde su incursión en la política hasta sus colaboraciones con personajes como el Doctor Simi.