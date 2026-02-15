Regina y Memo enloquecerán juntos

La nueva temporada de Enloqueciendo contigo, de reciente estreno, mostrará al personaje protagónico femenino interpretado por Regina Blandón pasando por una gran crisis luego de haber decidido renunciar a su empleo. En ese contexto, el de Memo Villegas, su pareja en la ficción, será el que deba tener los nervios de acero y la empatía suficiente para no pasarla mal en la relación.

Enloqueciendo contigo es la versión mexicana de la sitcom estadounidense noventera Loco por ti, protagonizada por Helen Hunt, la cual mostraba las vicisitudes de una pareja de profesionistas y la llegada de su bebé. “Ahora en esta segunda temporada creo hay un avance en profundidad. El personaje de Regina renuncia y a partir de ahí comienza todo, la dinámica de la pareja cambia, ella estaba trabajando todo el tiempo y ahora no sabe qué hacer bien. El de Memo tiene que empezar a lidiar con eso, con la frustración que siente ella de no encontrar su pasión”, dice Salvador Suárez, director de la temporada.

Sinopsis

La serie mexicana sigue a Pablo y Jimena, una pareja de recién casados viviendo en la Ciudad de México, para quienes el matrimonio resulta ser mucho más difícil de lo que imaginaron sobre todo porque, en esencia, son distintos. El amor es lo que termina sosteniendo el equilibrio por encima de las discusiones, las peleas y los malentendidos, el amor los ayudará a mantener un divino equilibrio.

“Si bien es una comedia de género, también es una comedia muy realista, que toca lugares muy dolorosos. No es una comedia de doble sentido, sino que la situación vista desde afuera es lo que puede dar risa. Nunca había visto la serie original y cuando me dijeron que iba a hacer la versión mexicana me eché las tres primeras temporadas. Comenzamos a escribir desde esa esencia, porque realmente ahora esa serie vista hoy ya es distinta en cuestión de valores, de contextos”, destaca el realizador.

En el elenco de Enloqueciendo contigo participan, entre otros, Yuriria del Valle, Rodrigo Murray, Mariana Gajá y Aldo Escalante. También están Martha Claudia Moreno, Patricia Gallardo, Esmeralda Soto, Sergio Kleiner y Paloma Woolrich.