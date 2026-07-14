Reglas para niños actores han cambiado

A cuatro décadas de haber empezado su carrera como integrante del grupo infantil Parchís, Yolanda Ventura asegura que las condiciones para los niños que trabajan en la industria del entretenimiento han cambiado de manera significativa y, en su opinión, para bien. “Las jornadas de trabajo en Parchís eran larguísimas. La verdad no lo sientes porque estás trabajando. En ese sentido teníamos mucho éxito, íbamos a los mejores hoteles, pero definitivamente como niños no tendríamos que andar trabajando”, comenta Ventura.

Mejores condiciones

Considera que hoy se protege a los menores, especialmente en relación con su educación, aspecto que durante su infancia no siempre fue prioridad. “Hoy está reguladísimo; se puede parar la grabación de una serie si alguno de los niños reprueba un examen”, explica.