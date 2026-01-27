Regresa El Show de los Muppets

Con motivo del 50º aniversario de la serie original, este peculiar y mítico grupo de marionetas parlanchines regresarán a los escenarios con un espectáculo especial, lleno de risas, diversión, invitados sorpresa y una buena dosis de nostalgia.

De la mano del director Alex Timbers y el productor Seth Rogen, esta nueva emisión no solo rendirá homenaje a los cincuenta años de legado de El Show de los Muppets en la televisión, sino que además marcará el inicio de una nueva serie, pensada para conquistar tanto a los fanáticos de siempre como a nuevas generaciones.

Con el objetivo de conquistar nuevamente el mundo del entretenimiento, esta emisión puede marcar el regreso del show a la pantalla chica. “Estamos muy emocionados de volver al lugar donde todo comenzó, y luego terminó y luego tal vez comience de nuevo, depende de cómo vaya esta noche”, señaló Kermit en el tráiler oficial.

Dónde verlo

El espectáculo en vivo Los Muppets: un show especial podrá verse a nivel internacional a través de la plataforma de Disney Plus y por la cadena ABC para Estados Unidos, el próximo miércoles 6 de febrero. El espectáculo contará con muchas sorpresas, con la misma esencia y humor irreverente que lo caracteriza.

Sin perder la tradición y la creatividad del show clásico, la diva Miss Piggy, el intrépido Gonzo, el cómico Oso Fozzie y la relajada rana Kermit, mejor conocido en México como René, regresarán a la televisión por primera vez desde hace cuatro décadas con nueva música, comedia, sketches y mucho caos tras el enorme telón rojo del teatro.

Entre el elenco de artistas invitados, destaca la presencia de la cantante de pop y ganadora de un premio Grammy, Sabrina Carpenter, quien se espera que amenice el show con un número musical en conjunto. Asimismo, el comediante Seth Rogen y la actriz Maya Rudolph se integrarán al espectáculo para recrear situaciones absurdas y graciosas.