Regresa el Sureste Rock Live

Daniel Yndira, promotor de Sureste Rock, anunció el regreso de sus shows en vivo con Sureste Rock Live, que se llevará a cabo el 1 de agosto en Casa Palmas, el foro predilecto de la escena chiapaneca. Con motivo de su reencuentro con la producción musical, SR también presentó su nueva imagen publicitaria, hecha por el ilustrador Amado Chiñas.

“La idea era que el ‘line-up’ sea diverso, que reúna varios géneros”, afirmó Yndira, quien optó por dejar como headliners a dos bandas con amplia trayectoria, Los Cocalovers y Los Margaros, la primera con 18 años de carrera y la segunda con 15.

Más invitados

Entre las bandas también se encuentra Jadeh, una agrupación tuxtleca que ha ganado premios en la ciudad de Guadalajara. Las propuestas más frescas son Bad Bliss y Divisible, que apenas lleva un año tocando.

De la casa figura Amado con su proyecto Chiflido, conocido por su versatilidad y que recientemente estrenó su sesión grabada en el Mercado Pascacio Gamboa. Sumado al evento musical, se contará con un bazar de merch que reunirá el material original de las bandas tuxtlecas en un solo lugar.

Casa Palmas se ubica en la calle Palma China número 598, colonia Las Palmas, en la capital chiapaneca. Los boletos tendrán un costo de 50 pesos.