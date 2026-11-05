Regresa el terror a la Ciudad de México

Seguramente en algún momento se quisiera regresar a un ser querido a la vida, pero si fuera posible, ¿quién o qué volvería a su lado?

Rigoberto Castañeda, el director de Kilómetro 31 y Turno nocturno, películas que abordaron las leyendas de la Llorona y la Planchada, regresa al set de filmación en Xochimilco y otras locaciones de la Ciudad de México para tratar de contestar esa duda.

Apoyado en un guión de Ed Dougherty, con quien colaboró en Blackout, ahora se encuentra en los días finales de rodaje de Regresa, donde coloca a una madre, quien tras la muerte inesperada de su pequeño hijo y al borde del suicidio, decide hacer uso de ciertas fuerzas para traerlo nuevamente a este plano. “Pasa un año y es cuando decide hacerlo. El problema es que quién sabe cómo va a regresar el niño; tiene que ver con rituales, pero es más una mezcla de tradiciones. El horror va creciendo conforme va avanzando la película y te vas involucrando emocionalmente con los personajes”, cuenta Castañeda.

“Primero, la mamá vive en una casita, pero luego es invitada a pasar a una temporada a un edificio en medio de ejidos y resulta que ahí todo los que están han regresado a alguien a la vida”, adelanta.

Reparto

El elenco de Regresa está conformado por Constantino Alonso, quien interpreta al hijo; Irán Castillo es la amiga que la convence de salirse de casa y Odiseo Bichir da vida al jefe de vecinos de la residencia.

El largometraje, nueva producción del sello Cinequiátrico La Castañeda, fundado por Castañeda, termina su rodaje esta semana en Xochimilco, luego de haber estado en calles y en una vecindad del Centro Histórico de la Ciudad de México.

El guión lo tuvo Castañeda desde 2008 y estaba pensado para Estados Unidos, pero decidió adaptarlo para México. Con el pequeño protagonista, Constantino Alonso, el trabajo ha sido especial.

Rigo dice que optó por contarle lo que pasa y preguntarle qué haría, para que luego lo diga en sus propias palabras. “Entonces eso ha dado mucha naturalidad, que es lo que se pretende”, apunta el director.

El maquillaje corre a cargo de Roberto Ortiz, la fotografía responsabilidad de Germán Lammers, el diseño de producción es obra de Sandro Valdez y la edición por Diego Cohen. La producción corre a cargo de Mónica Gorbea y Lissette Morelos.

Embrujan la taquilla

Castañeda fue el responsable, hace casi dos décadas, de regresar el cine de terror mexicano a la pantalla grande. Kilómetro 31 superó los 3 millones de espectadores durante su corrida comercial, mientras que su más reciente filme, Turno nocturno, acerca de la “Planchada”, el fantasma que se aparece en hospitales, registró en 2025 más de 600 mil boletos vendidos.

La secuela de Kilómetro 31, estrenada hace una década, hizo medio millón de espectadores. “Nos ha ido bien. ‘Turno nocturno’ abrió de nueva cuenta todo, le fue bien en cine y plataformas”, destacó.

La venganza del Charro Negro, de la saga de Leyendas, se mantiene en el top five y contabiliza 2.5 millones de asistentes; No dejes a los niños solos logró casi medio millón de espectadores; El ritual del nahual, más de 100 mil, y La isla de las muñecas superó los 80 mil.

Para el próximo año se prevén por lo menos 10 títulos listos para estrenar.