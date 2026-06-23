Regresa La Casa del Dragón

Este 21 de junio, el universo de Juego de Tronos regresó a HBO Max con el estreno de la tercera temporada de La Casa del Dragón, la serie precuela de 2022 ambientada 200 años antes de los eventos de la serie original.

Este proyecto está basado en el libro de 2018 Fuego y sangre del escritor y guionista estadounidense George R. R. Martin, autor de la saga de novelas de fantasía épica Canción de hielo y fuego, que ha dejado marca en la cultura popular.

Trama

Creada por Ryan Condal, la trama narra el ascenso y la caída de la dinastía de la Casa Targaryen y el desarrollo de una cruel guerra civil, conocida como la Danza de los Dragones, derivada de la separación de la realeza en dos bandos diferentes: el Consejo Verde y el Consejo Negro.

El primer episodio, que se estrenó el 21 de junio, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). No obstante, la temporada contará con 8 episodios, que se estrenarán semanalmente, culminando su lanzamiento en agosto de 2026.

Elenco

De acuerdo con Condal, la serie finalizará con el estreno de su cuarta temporada, la cual podría estrenarse en 2028. La serie está protagonizada por Tom Glynn-Carney como Aegon Targaryen, Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen y Ewan Mitchell como Aemond.

Esta nueva puesta en escena retomará la continuación de los acontecimientos vistos al final de la segunda temporada, donde ambos bandos de Rhaenyra Targaryen y Aegon II, hijo de Alincent y el rey Viserys, alistan sus ejércitos y estrategias de guerra para pelear en una batalla naval por el trono de hierro.

De acuerdo con el productor Ryan Condal, luego de dos temporadas marcadas por conspiraciones políticas y conflictos familiares, en la nueva temporada se verán a los personajes actuar en base a su orgullo, poder, ego e interés propio, dejando ver un lado más violento y sanguinario.