Después de seis años y mil 200 representaciones, La Jaula de las Locas prepara su regreso al teatro Hidalgo de la CDMX y lo hace con uno de los rostros que ya habían formado parte de su historia: Mario Iván Martínez.

El primer actor volverá a dar la vida a Albin Mougeotte, quien bajo su identidad artística de Zazá protagoniza una obra que combina comedia, música, amor y una reflexión sobre la libertad de uno mismo.

Durante conferencia de prensa, el productor Juan Torres dio a conocer oficialmente el regreso del montaje, donde levantará el telón el próximo 17 de marzo de 2027. La nueva temporada tendrá como protagonista a Mario Iván Martínez y Rogelio Suárez, quienes alternarán el personaje de Zazá.

Disciplina

Para Iván, volver a este musical representa una oportunidad de reencontrarse con un texto, que desde su perspectiva, permite descubrir nuevas lecturas con el paso del tiempo. Durante su intervención, destacó que el teatro tiene la posibilidad de reinventarse constantemente y otorgar nuevos matices a historias que ya han sido contadas. “El teatro tiene esa posibilidad de reinventarse constantemente. Hasta el último día de la temporada cabe la posibilidad de otorgarle matices, acordes a su tiempo, nuevas vigencias, nuevos ecos, el teatro es siempre perfectible”, expresó el actor con emoción.

El regreso de Mario Iván representa un reencuentro con el teatro Hidalgo, bajo el mismo papel de Zazá, recinto donde se presentó de manera intermitente durante la temporada anterior de La Jaula de las Locas, entre 2015 y 2022. Actualmente, el histrión continúa presentándose en este espacio con otros espectáculos, por lo que destacó la importancia de contar con un escenario que le ha permitido explorar distintas facetas.

Replantean todo

Por su parte, Juan Torres explicó que esta producción no pretende repetir la temporada anterior. Aunque reconoció que muchos otros integrantes de aquella compañía querían regresar, tomó la decisión de construir una nueva versión con otras necesidades artísticas y un elenco distinto. “La respuesta sí, muchos querían estar. Ahora es otro momento, es otra historia, otra coreografía, son otras necesidades artísticas, también el tiempo pasa y a veces se necesitan otras cosas que buscamos y encontramos… No pueden estar todos, pero si lo hice con los maestros y pidiéndoles permiso”, explicó.

La renovación también estará en los aspectos visuales y musicales. La escenografía estará a cargo de Óscar Acosta y será completamente distinta, con nuevos mecanismos de iluminación y transformaciones del escenario. Por su parte la coreografía estará bajo la responsabilidad de Pablo Rodríguez, la dirección musical será de Eduardo Soto y Ricardo Díaz asumirá la dirección escénica.

Torres adelantó que el libreto también tendrá ajustes para acercar los diálogos a una expresión más coloquial y contemporánea. La intención es conservar la fuerza de la historia, pero permitir que una nueva generación de espectadores se acerque a ella.