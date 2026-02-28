Regresa más fuerte que nunca

La cantante Shakira regresa a México. Tras romper su propio récord de presentaciones en el estadio GNP, la cantante está de vuelta para ofrecer dos conciertos más, el primero como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran” y el segundo para complacer a sus fans.

La “Loba” cambiará los escenarios tradicionales por la plancha del Zócalo capitalino, un lugar que no pisaba desde 2007. La cita es el próximo 1 de marzo y será completamente gratuito.

La colombiana ha hecho un sinfín de cosas en estos 19 años, para empezar lanzó tres discos, recorrió el mundo, conquistó las listas de popularidad y, más recientemente, fue nominada al salón de la fama.

En el terreno personal, la intérprete de “Ojos así” tampoco se ha quedado atrás. Se enamoró, formó una familia, se convirtió en madre de dos niños (Milan y Sasha) y dio al mundo uno de los escándalos más sonados cuando se separó del exfutbolista español Gerald Piqué en medio de fuertes rumores de infidelidad.

Pero como toda una artista, Shakira hizo del momento más duro de su vida, el mejor de su carrera y lanzó éxitos internacionales, como la “Music Session” con Bizarrap, que ganó todos los premios. Además, fortaleció la relación con sus hijos; no solo los invitó a colaborar con ella en su disco, sino que los incluyó en su gira.