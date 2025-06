Regresa Queens of the Stone Age

Fue el 23 de agosto de 2024 cuando la banda estadounidense Queens of the Stone Age canceló todos los conciertos que restaban de su gira mundial debido a que su líder, Josh Homme, tuvo que recibir atención médica durante las fechas, debido a problemas derivados de la extirpación de un cáncer que se realizó en 2023 antes de iniciar la gira.

Recuerdo que eso fue lo último que hicimos juntos, como banda el año pasado, publicamos el comunicado y en medio de la gira, al día siguiente estábamos todos en nuestras casas, cancelamos el resto de la gira. Fue un momento en el que creo que hubo muchos pensamientos como “¿es esto? ¿Así es el final? ¿Esto es lo último que haces como banda? No queríamos que fuera así, pero el futuro era incierto”, recuerda Michael Schuman, bajista del grupo.

Afortunadamente, la luz se vio al final del túnel cuando Josh comenzó a recuperar su salud y, al mismo tiempo, un gusano comenzó a rondar por las cabezas de los demás. Una idea que rondaba por Josh desde que comenzaron con la banda, la de filmar algo especial en las catacumbas de París. Después del parón, pensaron ¿por qué no hacerlo ahora? “En ese momento creo que todos empezamos a ver las cosas de otra manera, a no dar nada por sentado, creíamos que era el momento de apreciar nuestro tiempo juntos. Y también como banda, darnos la oportunidad de experimentar musicalmente, fue una oportunidad para mostrar un lado diferente de nosotros, para mostrar que no solo tocamos música pesada, de hecho esto es muy pesado, lo más grande que hemos hecho, sin tener grandes distorsiones, o amplificadores enormes”, cuenta Schuman.

El primer paso era resolver cómo entrar a este sitio sagrado, donde se encuentran incluso restos humanos de más de 6 millones de personas por más de 200 kilómetros de túneles subterráneos bajo la capital francesa, que datan del siglo XVIII. “Nunca estuvimos realmente seguros de si esto era una buena idea, cualquier concierto puede fallar, pero sabíamos que teníamos que correr el riesgo, afortunadamente resultó. París es muy estricto en lo que permiten hacer, y nunca había hecho algo así antes. Cada dos años Josh insistía con esto a las autoridades para que nos lo permitieran y bueno, finalmente nos dieron el permiso de hacerlo, creo que siempre ha habido una conexión con París. Y, como dije, Josh siempre quería hacer esto así que en gran medida fue gracias a él”, detalla.