Los usuarios de YouTube de la Ciudad de México encabezan los números de escucha de la banda británica The Cure, al alcanzar un total de 7.7 millones de reproducciones durante los últimos 365 días, de acuerdo con información registrada por el sitio. A la capital mexicana le siguen las ciudades de Santiago de Chile (6.3 millones); Lima, Perú (4.1 millones); Los Ángeles, California (3.7 millones); y Sao Paulo, Brasil (3.6 millones).

Según ese mismo reporte, las canciones “Just Like Heaven” (130 millones de escuchas), “Boys Don’t Cry” (126 millones) y “Friday I’m in Love” (129 millones) se encuentran entre las más escuchadas del repertorio de The Cure.

Lo cierto es que estos músicos regresaron el pasado viernes a lo más alto de las listas de éxitos del Reino Unido después de 32 años, al colocarse en el número uno con su esperado álbum Songs Of A Lost World. La banda británica publicó el disco, su primer álbum de estudio en 16 años, el 1 de noviembre.

Según la Official Charts Company, superó en ventas al resto de los cinco primeros álbumes de la lista del Reino Unido. “Es enormemente alentador y realmente reconfortante experimentar una reacción tan maravillosa al lanzamiento del nuevo álbum”, declaró el vocalista Robert Smith.