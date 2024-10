Regresé a la TV por mis hijos: Anahí

Caminando donde todo empezó, en los pasillos de Televisa, Anahí se convence de que es un buen momento para volver a la televisión. Ella inició a los dos años, en 1985, sacando sonrisas de miles de televidentes en Chiquilladas.

Un poco pensando en ese tono familiar, es que eligió regresar a la televisión en un reality show que considera para todos en casa, donde hay que adivinar quién está detrás de la máscara o, mejor dicho, de una botarga.

Es algo que, confiesa, le divierte tanto a sus hijos, Manuel, de siete años, y Emiliano, de cuatro, como a ella: le encanta la idea de que la vean en televisión sin preocuparse por el contenido. “Es perfecto, es un programa completamente blanco que pueden ver mis hijos y que se puede disfrutar en familia. Además, a ellos les encanta la onda de los disfraces, y esto, que tiene botargas, es súper divertido; es lo que se alinea con lo que busco hoy”, dice en entrevista.

Última aparición

La última vez que Anahí había estado en televisión fue en Dos hogares, en 2011, y la decisión de regresar, cuenta, no fue sencilla; ya había recibido propuestas para volver, pero en proyectos con los que no se sentiría cómoda, principalmente por sus hijos.

“La invitación se dio desde diciembre; pensé ‘no, está imposible’. Apenas estábamos por terminar el tour (por varias ciudades con RBD), necesitaba regresar con mis hijos, con mi familia, volver a la escuela, acompañarlos, ir por ellos, no traerlos de aquí para allá en la gira”, se sincera.

“Pero me detuve a pensarlo cuando acabaron los conciertos, vi bien el programa y reflexioné, ‘Ok, por algo está llegando a mí’. Pero mis hijos fueron la última palabra, vi sus caritas de ilusión y fue cuando dije ‘¿por qué no darme este abrazo tomando esta decisión?’”, describe Anahí.

Antes de decidir sumarse al reality show ¿Quién es la máscara?, donde será investigadora y tendrá que adivinar, con distintas señales, el personaje famoso que se esconde detrás de una botarga, ya había rechazado otras propuestas para volver. “La verdad estoy muy agradecida porque siempre he tenido propuestas de trabajo en mis ‘mails’; siempre llegan para volver a la actuación, y eso es señal de que he hecho algo bien, pero no está en mis planes volver”, se sincera Anahí.

“Mi vida no concuerda con esos planes, no me sentiría cómoda actuando ahora. Hoy lo principal es estar con mis hijos, esto me lo permite: son pocos días en el estudio e insisto, es algo que ellos pueden ver”, reitera.

Responsabilidad dividida

Ser madre, ahonda Anahí, es algo de lo que se debe hablar, pues son muchas mujeres las que deben dividirse para cumplir con sus dos facetas, sin que una demerite a la otra parte. En México, según datos del Inegi, 23 millones de mujeres no pudieron reintegrarse al mercado laboral luego de ser madres.

“Ha sido impresionante decir ‘bájate de la estrella, eres mamá, eres esposa... ¡eres mamá!’ (insiste entre risas). Lleva su tiempo adaptarse, mis hijos lo gozaron (el ‘tour’ con RBD), las ciudades; están chiquitos, pero se divirtieron. Pero también hay que volver a la escuela, a sus hábitos. Ahora lo he resuelto y volver a la TV me permite seguir creciendo sin dejar lo personal de lado”, asegura.