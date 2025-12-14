Regreso al pueblo, una serie turca

Los valores de una comunidad son puestos a prueba cuando, sin pedirlo, una fortuna llega a sus manos. Con ese marco arranca Regreso al pueblo, miniserie de ocho capítulos de producción turca que se encuentra en Netflix.

Dos hermanos se reencuentran debido a que su madre ha muerto. Ambos, acompañados de un amigo de la infancia, encuentran millones en el maletero de un auto, hecho que los pondrá ante una disyuntiva.

Ellos y quienes se enteran de este “golpe de suerte” tendrán que decidir si devuelven el dinero y quedan bien con sus conciencias, o si lo usan para tener una mejor vida pero con el riego de que algún criminal pueda venir a reclamarlo, pues una fortuna de ese tamaño no puede ser producto de nada legal.

Aquellos que gustan de las historias realizadas en esa parte del mundo encontrarán en esta trama intriga, duda, ambición y hasta esperanza, pues para algunos ese dinero llega cuando más lo necesitan.

Otro acierto de la producción es la formación del talento que actúa. Figuras consolidadas de la televisión y el cine turcos como Kerem Can, Okan Yalabik, Ozgürcan Çevik, Büsra Develi son parte de las estrellas, y entre los jóvenes actores se encuentra Açelya Devrim Yilhan.