Reguetonero sufre robo en Puerto Rico

El rapero puertorriqueño Cosculluela fue víctima de un asalto a mano armada en su residencia ubicada en el municipio de Trujillo Alto, a las afueras de San Juan.

De acuerdo con los reportes policiales, los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, cuando dos hombres irrumpieron en el domicilio, sometieron al cantante (y a sus empleados) y bajo amenazas lograron llevarse varios objetos valuados en más de 300 mil dólares.

“El dúo de asaltantes lo encañonó y lo llevaron a la oficina y su habitación. Se apropiaron de prendas y otras pertenencias como tres teléfonos celulares. El valor estimado de la propiedad robada asciende a 308 mil 700 dólares”, citó el diario Primera hora. Además, informó la prensa local, los sujetos se llevaron los videos de seguridad y lograron escapar en la camioneta del artista: una Land Rover negra modelo 2020.

Horas después, el propio Cosculluela informó a las autoridades que el vehículo fue hallado abandonado cerca de un negocio en el municipio de Aguas Buenas. Los asaltantes fueron descritos como altos y delgados, vestían ropa y botas color negro.

A pesar de la violencia, no se reportaron personas heridas. La investigación ya está en curso y está siendo liderada por la agente Carmen Rivera, adscrita a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales.

Hasta el momento no hay sospechosos ni detenidos, mientras que Cosculluela no ha emitido ningún tipo de declaración.