Rehabilitarán el Centro Cultural de Chiapas

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) informó que el gobierno del estado encabezará la rehabilitación del centro cultural Jaime Sabines, ubicado a un costado del parque 5 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez.

Desde hace años, el inmueble presenta un marcado deterioro, como falta de mantenimiento, goteras, pintura y levantamiento de pisos. Por medio de redes sociales, la institución dirigida por Angélica Altuzar Constantino indicó: “A través del Coneculta, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, impulsa la rehabilitación del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, en el marco del centenario del Poeta Mayor de Chiapas”.

Puntualizaron que la directora, acompañada del equipo de la Secretaría de Infraestructura, recorrió el espacio que se atenderá en una primera etapa.

Sitio emblemático

El centro cultural Jaime Sabines está ubicado en el corazón de Tuxtla Gutiérrez. Es uno de los recintos más emblemáticos del estado, que se dedica a la promoción de las artes y el resguardo de la memoria histórica local. Abrió sus puertas el 3 de abril de 2000; su arquitectura fue diseñada por el arquitecto Orso Núñez y cuenta con una superficie de más de 10 mil metros cuadrados.

El complejo alberga diversas instituciones y espacios culturales de gran importancia, como la Biblioteca Pública Central, que ofrece una amplia colección general; la Biblioteca Infantil, una ludoteca y un área para personas con debilidad visual.

También se encuentra el Archivo General del Estado, que resguarda documentos históricos y cuenta con una Galería de Gobernadores.

Destacan otros espacios como el Corredor de Arte Tarumba, el Ágora para eventos al aire libre y un auditorio general. En sus paredes se pueden admirar los murales Meditación a nuestros orígenes, del maestro Rodolfo Disner, y Movimiento cultural de los pueblos indígenas de Chiapas, de Juan Gallo. En esta pieza el artista plasma la cosmovisión, tradiciones y la vida cotidiana de las comunidades originarias del estado, integrando elementos simbólicos que resaltan la identidad chiapaneca.

Entre su oferta de actividades y servicios sobresalen los talleres artísticos de marimba, danza o canto, además de ciclos de cine, presentaciones de libros y exposiciones temporales. Además, cuenta con una sucursal de la librería Educal.