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Rehúsa Danna ser mujer tibia

Mayo 09 del 2026
Rehúsa Danna ser mujer tibia

Danna Paola generó conversación entre sus seguidores luego de publicar una serie de historias en Instagram en las que reflexiona sobre la presión por cumplir estándares de belleza.

“Me rehúso a ser una mujer tibia. Me rehúso a vivir editándome, filtrándome, bajándole el volumen a mi voz para no incomodar. Porque la verdad es esta: la sociedad no soporta ver a una mujer segura”, destacó la cantante. mexicana

Desde el inicio, plantea una idea central: la belleza no depende de la apariencia, sino de las acciones, decisiones y la forma en que una persona se construye a sí misma. Con esto, invita a replantear la forma en que se mide el valor personal.

Danna señala que sentirse bien con uno mismo no es superficial, sino una forma de habitar el propio cuerpo y la identidad. Afirma que esa sensación representa una fuente de poder personal y autonomía.

Sin límites

Otro punto relevante del mensaje es su postura frente a los modelos sociales que, según describe, buscan limitar la expresión individual. La cantante menciona que existe una tendencia a preferir mujeres “calladas” o “inseguras”, lo que —desde su perspectiva— facilita ciertos esquemas de control.

En este contexto, hace un llamado a dejar de “encogerse” o modificarse para encajar en expectativas externas. Plantea que adaptarse constantemente a estándares cambiantes puede afectar la identidad y generar inseguridad.

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