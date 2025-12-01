Reik y Gabito unen sus voces

“Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas”, canta Gabito Ballesteros mientras se confiesa fan de Reik desde pequeño, algo que sorprende a los integrantes del grupo.

El intérprete de corridos tumbados no solo se sabe sus canciones, también es su seguidor. Esta mezcla que parecería extraña entre la balada y lo bélico se da por el nuevo disco de Bibi Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez, TQ+, en el que incluyen “Viernes”, una colaboración entre ambos que acaban de estrenar.

“Nosotros, la verdad, es que aparte de no discriminar géneros, buscamos unirnos más que separarnos. También somos fans de Gabito y de lo que hace, y tenemos que saber cómo irnos moviendo en nuestra carrera desde un punto de vista como fans de otros artistas y desde un punto de vista de negocio”, señala.

“La gente ya sabe que a nosotros nos gusta estar explorando y divirtiéndonos en diferentes géneros”, dice Chuy, quien junto a sus compañeros han experimentado con el regional mexicano, el urbano y hasta el k-pop, sin perder el estilo que los caracteriza desde 2003.

La química entre Reik y Gabito Ballesteros, que lidera el movimiento tumbado, es notable, incluso él pregunta deseoso por los siguientes conciertos de la banda para mover su agenda y acompañarlos.

“Qué bueno que vayan a hacer esta gira por cualquier lado; nos acomodamos para llegarle, nos echamos la de ‘Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas (‘Yo quisiera’)”, dice Gabito emocionado.

Para corresponder a esta invitación del grupo, el intérprete de “El boss” compone una canción que lo vuelva a unir a Reik. “Ya se la estamos preparando. Estoy armando algo, pero llévala con calma, quieres todo en el asador ya”, bromea Gabito, quien ve en la colaboración con el grupo la oportunidad de llegar a otros públicos.