Reiner hizo una película sin guión

Rob Reiner, director de algunas de las cintas más emblemáticas de Hollywood, fue asesinado —junto con su esposa Michele—. El doble homicidio no se ha esclarecido, pero el hecho de su hijo Nick sea el principal sospechoso ha horrorizado a la comunidad cinéfila que recuerda la trayectoria del cineasta como única y prolífica, especialmente, tomando en consideración que, su primera película fue rodada de forma improvisada.

Lo traía en la sangre

Reiner nació para dedicarse al entretenimiento, era parte de su ADN. Su padre, Carl Reiner fue un famoso actor, comediante y director estadounidense que introdujo a Rob en el mundo del séptimo arte. Desde muy pequeño convivió con grandes personalidades del gremio; él se convertiría en una de esas personalidades eventualmente pese a que, por un tiempo, su padre no creyera que contaba con el talento suficiente para que fuera así.

Durante su juventud se formó en la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de California, donde se especializó en teatro y, su primera aparición en la pantalla chica fue en 1967 cuando tenía 20 años, pero no fue sino hasta su aparición en la serie All in the family (1979) que, por su papel como Michael “Meathead” Stivic, se ganó el reconocimiento del público por su gran simpatía y espontaneidad.

La serie fue contemplada para una duración de 13 semanas, pero el éxito que supuso entre la audiencia llevó a los productores a prolongar la historia por cinco años, durante ese tiempo, se avivaron los deseos de Rob para iniciarse como cineasta.

El debut

En 1984, estrenó su primera película como director, el falso documental This is Spinal Tap, que no tuvo ningún guión previo. A propósito de los 40 años de su lanzamiento, y el estreno de su segunda parte —Spinal Tap II: the end continues—, en octubre pasado, Reiner dijo a CBS News que la clave del éxito del documental es que nunca tuvo miedo de arriesgarse. “La gente decía ‘no puedo creer que tu primera película fuera improvisada, sin guión y eso da miedo’. Y a mí me pasó lo contrario. No tenía miedo”.

Esta producción tuvo las apariciones especiales de Billy Crystal y Fran Drescher; cuenta la historia de una banda falsa de rock, a través de que Reiner satiriza el estilo de vida de grandes celebridades de la música. Fue luego de su estreno que el nombre de Rob fue desligado del de su padre, una figura clave para Hollywood, y comenzó a ser reconocido por su propio talento, objetivo por el que luchó desde muy joven, época en la que consideró que, quizá, la única alternativa para ser tomado en cuenta era cambiarte el nombre.