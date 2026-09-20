Reino moní invade al Museo de la Ciudad

Con varias actividades culturales incluidas danzas, proyecciones, charlas, talleres y actividades lúdicas se realizó el cuarto Moní Fest en el Museo de la Cuidad y el Museo de la Ciencia y Tecnología. Durante cuatro días, personas de todas las edades pudieron conocer más sobre esta fascinante especie.

Tan solo el día viernes se llevaron a cabo actividades como el taller de Micología Ciudadana con naturalist en el Museo de Ciencia y Tecnología. Después, el programa se traslado al Museo de la Ciudad donde se efectuó el taller de gastronomía “Cocina con moní”, seguido de la convivencia “A romper el moní”. Más tarde tocó el turno para las charlas “Trufas de nangaño” y “Entre el Moni y el Nucú. Dos formas consumir hongos” y finalmente se dio por terminada la jornada con la proyección del trabajo audiovisual “Los Moní de Nangaño”.

Objetivo

En ese sentido, los organizadores precisaron que el festival tiene como objetivo compartir y preservar el conocimiento en torno a los hongos moní, un tipo de hongo silvestre comestible que se desarrolla en los alrededores de la capital chiapaneca.

Puntualizaron que el evento estuvo dirigido a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, por lo que a través de estas acciones se buscó rescatar el conocimiento en torno a los hongos moní.

Destacaron que la palabra “moní” quiere decir hongo silvestre en zoque, por lo que otra de las intenciones fue dar a conocer la zona donde se pueden localizar estas especies.

Indicaron que durante los cuatro días se establecieron mesas de contacto con algunos hongos elaborados por manos chiapanecas, así como otras actividades artísticas, talleres, poesía y demás acciones.

El cuarto Moní Fest terminará este domingo con el recorrido Funga Coneja por la zona de Copoya así como una comida tradicional.