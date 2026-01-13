Reinterpretan a San Sebastián Mártir

El Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria reúne a 30 creadores de diferentes disciplinas de arte en la exposición “Relatos de un martirio”, que el sábado 10 de enero abrió su puertas al público en general.

Como ya es una tradición, en el marco de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, el espacio independiente fundado y dirigido por el también artista Jorge Zamorano alberga esta muestra colectiva que se inspira en la simbología de San Sebastián Mártir.

Obras inéditas

“Relatos de un martirio” es la exhibición con la que la galería ubicada en Chiapa de Corzo inicia el 2026, y la décima que se organiza en el marco de las celebraciones tradicionales que se llevan a cabo en la colonial ciudad.

Para esta ocasión, creadores de arte presentan piezas inéditas que se inspiran en la imagen de San Sebastián Mártir, uno de los santos celebrados durante el mes de enero. En torno a dicha figura católica se exponen obras escultóricas, gráficas, pictóricas, de dibujo y fotografía, las cuales permanecerán por varias semanas.

Por su parte, el artista José Estrada, uno de los organizadores de esta muestra, expresó que “hay historias que no se cuentan con palabras, sino a través del trazo y la memoria”. Por ello, junto al Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria, hizo extensa la invitación para ver esta exposición que reúne talento local y nacional. “Esta exhibición reúne las visiones de un selecto grupo de artistas, quienes dialogan en torno a la narrativa del martirio de San Sebastián, desde diversas perspectivas plásticas. Será un privilegio compartir con ustedes esta significativa experiencia cultural”, indicó.

El Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria se encuentra en avenida francisco I. Madero número 453, barrio San Jacinto, en Chiapa de Corzo, a escasas dos cuadras de la Plaza Ángel Albino Corzo.