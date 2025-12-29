Reinterpretan obra de Gabriela Mistral

Una exposición multidisciplinar invita a repensar el legado de la chilena Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral (1889-1957), a 80 años de este reconocimiento, con piezas de arte, archivo y un video que reinterpreta con inteligencia artificial (IA), a partir de una foto, la última visita de la poeta al país sudamericano.

En la Plataforma Cultural del campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, en el oriente de Santiago, arrancó la muestra “Gabriela Mistral: maestra de América, voz en el mundo”, que invita a reflexionar sobre la primera mujer latinoamericana en obtener el Nobel de Literatura.

Buscan impulsar el legado

En la inauguración, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones (Vexcom) de la Universidad de Chile, Pilar Barba, señaló que este 2025 ha sido un “año mistraliano”, que con diferentes actividades han permitido “conectarnos con el legado de nuestra Nobel”.

Celebró que la muestra es un trabajo colaborativo entre Vexcom, el Archivo Central Andrés Bello, el Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago (MAPA) y XR Labs, todos departamentos de esta casa de estudios.

“Equipos con metodología y lenguajes distintos se juntaron para difundir el legado de Mistral y proponer una mirada común. La diversidad que aquí se expresa entre patrimonio, arte, investigación, tecnología y creación contemporánea no es una suma casual, sino el reflejo de una universidad pública compleja, capaz de pensar a Mistral desde múltiples dimensiones”, destacó.

Asimismo, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, celebró que en Chile se han realizado más de 250 actividades alrededor del Nobel de Mistral, que no solo han servido para recordar un hito histórico, “sino también volvimos a escuchar una voz que nos sigue interpelando. Una voz que llegó al mundo entero sin renunciar a su raíz latinoamericana, a su compromiso con la educación pública, con la justicia social y con la dignidad de los pueblos”, complementó la funcionaria.

Contenido

Entre las obras expuestas destaca Árbol de la vida, de Pablo García, Macarena González, Catalina Mateluna y Paola Santander, una trama en mimbre que homenajea a la poeta y “su pensamiento, su sensibilidad, su compromiso con la educación y su visión inspiradora en su tierra”.

También resalta Materioteca tintórea y pigmentaria, vitrina que reúne especies vegetales, tierras y arcillas que evocan el imaginario de Mistral. Pero la pieza que captó la mayor atención de los visitantes fue Mistral XR, obra audiovisual desarrollada por el Laboratorio XR Labs, que recreó con IA la última visita de Mistral a Chile, cuando recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Chile en 1954.

En la exhibición, los visitantes también pueden revisar de manera interactiva las primeras ediciones de las obras Tala (1938), Lagar (1954), Desolación (1922), Ternura (1924), Lectura para mujeres (1923) y Poema de Chile (1967).