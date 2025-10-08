Reiteran invitación al Premio Óscar Oliva

El Premio Nacional de Poesía Óscar Oliva, que organiza el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, cerrará de manera definitiva sus registros el 17 de octubre del 2025.

Luego de aplazar su fecha límite, los responsables manifestaron que la prórroga se debió a que algunos interesados necesitaban tiempo para enviar sus trabajos desde el interior de la República Mexicana.

Además, buscan que más escritores se animen a participar en este concurso que se organiza desde el 2022 y que ha reconocido a poetas como Ignacio Ruiz Pérez, Luis Jorge Boone y Beatriz Pérez Pereda.

En ese sentido, Gabriela Abarca, directora de la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero, indicó que podrán inscribirse autores nacionales, registrando su trabajo bajo un seudónimo.

Requisitos

Los interesados deberán postular un libro inédito de poemas, con tema y forma libres, escrito en español. La extension es de 60 cuartillas como mínimo y 100 como máximo, con letra Arial de 12 puntos, a doble espacio, en tamaño carta y con páginas numeradas.

Puntualizó que en la primera hoja los autores deberán incluir una portada con el nombre del premio, el título de la obra y el seudónimo del participante.

Envío de la obra

El poemario deberá enviarse impreso, engargolado, en original y tres copias, a la dirección: 1ª Poniente S/N, esquina con 2ª Norte, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C. P. 29000, con el rótulo: Premio de Poesía Óscar Oliva 2025. Asimismo, es necesario adjuntar un sobre con los siguientes datos: nombre completo del autor, seudónimo, título de la obra, domicilio actual, número de teléfono fijo o celular y correo electrónico.

Como requisito importante, Gabriela abarca enfatizó que también tienen que mandar dos archivos en formato PDF al correo electrónico: premiodepoesiaoscaroliva2025@gmail.com, uno con la obra y otro con una plica digital con los mismos datos que la impresa.

Resultado

Finalmente, refirió que el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, dará a conocer por medio de su página de Facebook la decisión del jurado, la cual será notificada de inmediato al concursante que resulte triunfador.