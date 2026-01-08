Reiteran llamado a respetar festividades

En el marco de la salida las chuntá este 8 de enero dentro de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, el investigador, maestro y escritor Mario Nandayapa reiteró el llamado: “Las chuntá no son sinónimo de homosexualidad”.

A través de una red social, el también cronista expresó que actualmente la palabra “chuntá” tiene una carga semántica que opera como sinónimo de homosexualidad, por el ejercicio de travestismo que incurren algunos danzantes, que en su mayoría no pertenecen a la cultura propia del municipio.

Aseguró que estas danzas tienen su origen desde antes de la llegada de los españoles, por lo que este llamado es importante para tomar en cuenta.

Origen de la controversia

Resalta que existe un grave error que debe enmendarse, ya que la función social y simbólica de la danza dista mucho de la asignación que se le ha otorgado actualmente. “Lo cierto es que danza convoca a un ejercicio homosexual efímero que es aceptado socialmente de manera inconsciente”, expresa.

De igual forma, explica que la presente distorsión data de 1988, cuando a Roberto Falconi y Tico, ambos estilistas (uno de Tuxtla y otro de Chiapa de Corzo), se les ocurrió pintar como mujeres a detalle a los danzantes, ya que anteriormente el maquillaje utilizado era burdo, con el fin de ironizar y no de asumirlo como un ejercicio pleno de homosexualidad.

No obstante, añade que hay que considerar un aspecto social que aconteció durante el sexenio del exgobernador Patrocinio González Garrido, inicios de la década de los 90, pues durante esa época se cometieron diversos crímenes en contra de personas con diferente orientación sexual, por lo que en ese momento la Fiesta Grande se convirtió en un punto de tolerancia ante la grave situación, lo que llevó a que compararan esta festividad con la que se celebra en Río de Janeiro, Brasil.

Salida de las chuntá

Ante esto, Nandayapa reitera el llamado a vivir con respeto esta festividad, la cual cada año convoca a miles de personas que acuden a la Heroica Chiapa de Corzo.

Este día 8 de enero, las distintas “pandillas” de chuntá saldrán a las calles y visitarán cada una de las iglesias de la ciudad. Se espera que el recorrido dure varias horas y que se lleve a cabo sin situaciones que lamentar.