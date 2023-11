En Instagram y Facebook es posible conversar con Kendall Jenner, aunque se llama Billie y en realidad se trata de una Inteligencia Artificial (IA) que usa la identidad de la modelo, con autorización de la propia Jenner.

Otras IA’s cobran la módica cantidad de un dólar para poder conversar con ellas y establecer una relación. Las relaciones emocionales de los humanos con la IA será el nuevo reto a enfrentar, afirma la especialista en cultura del Internet Taylor Lorenz.

La periodista estadounidense, que escribe para el Washington Post, participó en la mesa de diálogo titulada “Avances de la IA y cómo está formando el mundo moderno”, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Sharjah. La especialista en IA Yasmin Al Rawi también participó en la conversación. “Pienso que la Inteligencia Artificial va a estar modificando las relaciones intrapersonales. Ahora muchos influencers tienen chatbots para imitarlos y conversar con los seguidores. La gente empieza a desarrollar amistades profundas con la IA y no están siendo capaces de distinguir la diferencia entre una IA y una persona real. Emocionalmente se están viendo afectados. Así que creo que vamos a empezar a ver más de esos problemas”, aseguró Lorenz durante su participación.

En su intervención, Al Rawi señaló la necesidad de “formar generaciones que sean capaces de navegar por este camino. Nuestra responsabilidad es formar nuevas generaciones que sean capaces de continuar con esta nueva ola que se avecina”, sentenció sobre el uso de la IA. Pese a su preocupación y luego de señalar la necesidad de una advertencia que te indique al usuario que está interactuando con una Inteligencia Artificial, Taylor Lorenz aseguró que estas nuevas herramientas ayudarán a las personas con “tareas mundanas y tediosas, pero no nos quitarán nuestra humanidad”.

Al Rawi concuerda en que las “criaturas” creadas con Inteligencia Artificial deben tener el objetivo de hacer nuestros trabajos más rápido. Taylor Lorenz recientemente publicó el libro titulado Extremely Online: The Untold Story of Fame, Power and Influence on the Internet, por Simon & Schuster.

La Feria Internacional del Libro de Sharjah es el encuentro literario más importante de la lengua árabe y se llevará a cabo hasta el 12 de noviembre. Mil 700 actividades forman parte de esta edición que tiene a Corea del Sur como invitado de honor. También participan 2 mil 300 editoriales provenientes de países como Egipto, Arabia Saudita e India, Irán, Líbano, Siria, Qatar, Marruecos, Kuwait, Turquía, por mencionar algunos.