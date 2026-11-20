Para comenzar a hablar de los rellenos pectorales, primero hay que destacar que la búsqueda de un pecho musculoso en la población masculina se remonta a siglos atrás. Pero a principios de los noventa, el deseo de lucir un físico bien definido pasó de los gimnasios a los quirófanos, cuando los cirujanos empezaron a ofrecer implantes estéticos para hombres que querían un pecho más grande al parecer, a este procedimiento se le conocía como el “Arnie”, en referencia a los pectorales increíblemente marcados de Arnold Schwarzenegger. Ahora hay otra opción en el mercado: los rellenos con ácido hialurónico.

A medida que proliferan en internet los cuerpos con pectorales ultradefinidos y un aspecto perfecto, los profesionales han notado un aumento en el número de hombres que piden rellenos de ácido hialurónico para definir sus pectorales. La doctora Sophie Shotter, médica estética y presidenta del British College of Aesthetic Medicine una organización sin fines de lucro que aboga por una mejor regulación del sector, comparte que ha recibido muchas solicitudes de hombres de entre 20y 30 años que suelen ser asiduos al gimnasio, pero que tal vez no logran alcanzar lo que quieren y buscan una forma de hacerlo que no implique más esfuerzo en el gym.

¿Este procedimiento es de fiar? ¿De verdad puedes tener pectorales bien definidos sin hacer ejercicio? Y ahora que los rellenos pectorales se están volviendo más populares, ¿cuáles son los riesgos?

¿Cómo funcionan las inyecciones de ácido hialurónico en el pecho?

El procedimiento consiste en inyectar el relleno de ácido hialurónico en la región pectoral, lo que da un efecto de volumen porque el relleno atrae y retiene agua. A diferencia de los implantes pectorales, que requieren cirugía con anestesia general, el relleno se puede aplicar relativamente rápido, con anestesia local.

Los tiempos de recuperación también suelen ser más cortos. Según expertos, la recuperación total tras el relleno pectoral dura entre una y dos semanas, en comparación con los seis meses que se necesitan con los implantes.

¿Cuánto cuestan los rellenos pectorales para hombre?

Si te preguntas si este tratamiento estético para hombres es caro, la respuesta es sí. En México, un aumento pectoral con ácido hialurónico llega a tener un costo inicial que va desde los 20 mil hasta más de 50 mil pesos.

A diferencia de los implantes, que están diseñados para durar alrededor de unos 20 años, necesitarás retoques. La primera sesión de relleno pectoral dura hasta un año, y cuanto más seguido te lo hagas, más tiempo durará. Pero para obtener resultados a largo plazo, esto puede salirte caro. Vas a necesitar grandes cantidades de producto, que se degradará bastante rápido, especialmente en personas que van mucho al gimnasio.

Efectos secundarios y complicaciones

La investigación es limitada, pero los primeros resultados son prometedores. Un estudio de 2024, realizado por investigadores en dermatología de Brasil, describió el relleno de ácido hialurónico para el contorno corporal masculino como adecuado para pacientes con un bajo porcentaje de grasa corporal y que ofrece resultados inmediatos sin tiempo de recuperación. Al año siguiente, investigadores de Brasil y Corea publicaron otro estudio en el que describían el procedimiento como una alternativa segura, reversible y centrada en el paciente para quienes buscan mejorar el contorno corporal sin cirugía, lo que, en última instancia, promueve una mayor satisfacción y seguridad estética.

Sin embargo, expertos sugieren actuar con precaución. Si no hay mucho tejido entre la pared torácica y el pulmón existe el riesgo de perforar el pulmón. Otra preocupación es inyectar accidentalmente el relleno en una arteria o una vena, lo que podría causar necrosis cutánea o una embolia pulmonar. Como siempre, habla con tu doctor antes de considerar cualquier tratamiento invasivo y potencialmente peligroso.

También hay que tomar en cuenta posibles contratiempos estéticos. La región pectoral es una zona muy activa y móvil, si contraes ese músculo repetidamente, puedes hacer que el relleno se desplace por lo que los resultados no se ven como se esperaba.

Por suerte, hay muchas otras opciones más económicas que no implican bisturís, ni agujas. Si estás dispuesto a gastar en rellenos o cirugía busca mejor un buen entrenador personal y un buen nutricionista. La promesa de tener pectorales sin esfuerzo es, sin duda, tentadora, pero, pensándolo bien, las planchas y los press de banca podrían ser tu mejor opción.