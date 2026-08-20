Relojes originales que debes tener

Desde un relojero independiente alemán que se está ganando un público fiel hasta un modelo de bolsillo británico que superó sus expectativas de ventas, aquí están los más infravalorados de 2026

Tudor Royal

Es cierto que el diseño invita inevitablemente a compararlo con el Rolex Land Dweller y el Day Date o el Datejust. El Royal, sin embargo, siempre ha tenido su propia personalidad, combinando un brazalete integrado con una estética más elegante a un precio mucho más asequible, afirma Gulenissen. Esta renovación lo convierte en una propuesta mucho más atractiva que antes. ¿Y lo más importante? Ahora todos los modelos cuentan con un movimiento cronómetro certificado por el COSC, lo que dota al Royal de las credenciales mecánicas que muchos coleccionistas consideraban que le faltaban.

Longines Hydroconquest 300M

Una de las mejores actualizaciones de relojes de buceo del año. La caja es más elegante, ligeramente más fina y considerablemente más ergonómica, lo que confiere al reloj un aspecto más contemporáneo sin perder su identidad. Y Longines ha introducido todas estas mejoras sin aumentar el precio de venta al público. En el mercado actual, eso es casi tan digno de mención como el propio reloj.

Chopard L.U.C. XPS Prussian Blue

No dejes que el tamaño te asuste. Los 40 mm pueden desanimar en un principio a los coleccionistas que prefieren relojes de vestir más pequeños, sobre todo si se comparan directamente con el 1860 de 36,5 mm. Puede que carezca de la esfera con guilloché a mano y del Sello de Ginebra de su hermano menor, pero también tiene un precio significativamente más asequible. La caja delgada, las proporciones elegantes y la llamativa esfera en azul prusiano crean un reloj de vestir refinado que queda de maravilla a pesar de su mayor diámetro.

IWC Calendario Perpetuo

Por primera vez, el calendario perpetuo se puede ajustar tanto hacia adelante como hacia atrás, lo que significa que ya no hay que recorrer todo el mes para corregir un adelanto. Aunque quizá no sea el lanzamiento más espectacular del año desde el punto de vista visual, la combinación de una caja más cómoda de llevar, una innovación mecánica realmente útil y una practicidad pensada para el día a día lo convierte en uno de los lanzamientos más significativos —y más infravalorados— de IWC en los últimos tiempos.

Greubel Forsey Balancier QM

“Me encantan los relojes sencillos bien hechos, y Greubel Forseye es una de mis referencias cuando tengo que ponerme en modo ‘friki’ con las piezas que solo indican la hora”, afirma el experto en relojería Walid Benla, fundador de Time-Telling Magazine. El Balancier QM: 39,6 mm, oro blanco, con cuatro manecillas, es el primero en ostentar la denominación Qualité Musée, un estándar de la marca que exige que cada componente, por sí solo, sea una obra de arte