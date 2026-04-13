Remedios Varo y su arte insólito

El arte de Remedios Varo de nuevo se presenta en una de las salas del Museo de Arte Moderno. Desde 1971, este recinto ha dedicado exposiciones en solitario a la artista, la última fue en 2023, pero en esta ocasión la lectura da protagonismo a los personajes que conforman su universo.

Se trata de “Remedios Varo. Habitantes de lo insólito”, abierta al público hasta julio, donde se muestran cerca de 90 piezas de Varo, entre pinturas, bocetos y objetos personales que forman parte de su Fondo Artístico, que resguarda este museo. “Nos centramos en los personajes, ya que ha habido otras muestras que más bien ahondan en la arquitectura, la literatura, el esoterismo o las mujeres que fueron contemporáneas, pero en este caso son los personajes, porque la mayoría de ellos son mujeres que están inmersas en descubrimientos científicos y rituales místicos”, explica Carlos Segoviano, historiador de arte y curador de la exposición.

Qué se podrá ver en la exhibición

Entre las obras seleccionadas se encuentran Mujer saliendo del psicoanalista, La huida, La carta del tarot y El paraíso de los gatos. Para el experto, la selección de obras ofrece “una lectura de género muy temprana de Remedios Varo, donde posiciona a la mujer como un sujeto capaz de adquirir conocimiento”.

El recinto cuenta con el acervo público más importante de esta artista, que comprende entre 35 obras terminadas, más de 100 bocetos, sus cuadernos de trabajo, sus libros y fotografías personales. En el recorrido se presenta “una pequeña selección de todo este universo”, dice Segoviano, quien destaca que es una oportunidad única, pues el acervo total del museo es de más de 3 mil piezas, y su rotación hace que sean tardadas las ventanas de oportunidad para apreciarlas en las salas.

“Podemos ver recetas, como la de cómo provocar sueños; una carta para un psiquiatra ficticio, los libros que ella leía, como ‘Las letras portuguesas’, que son cartas de amor escritas por una monja; libros que tienen que ver con su pensamiento místico, y novelas de ciencia ficción como ‘Un mundo feliz’, ‘La hora de las estrellas’, o de psicoanálisis como ‘El análisis profano’, de Sigmund Freud”, detalla el curador Carlos Segoviano.