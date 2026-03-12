Remodelarán escuelas del INAH

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presentaron las obras de remodelación del Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Danza Nellie Campobello, como parte del proyecto para restaurar las 39 escuelas de educación artística y cultural del INAH y el Inbal, que se contempla concluir a finales de 2026.

Impermeabilización de azoteas, atención al sistema eléctrico, sustitución de luminarias, pintura en la reja perimetral, muros y plafones, restitución de pisos, conservación y restitución del sistema de drenaje, y mantenimiento en salones son los trabajos que se realizaron en el Conservatorio por un monto de 45.7 de millones de pesos. De esta suma, casi 13 millones se usaron para comprar 15 pianos e instrumentos de cuerda, viento y percusiones: 4 millones en mobiliarios y licencias informáticas. Según Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, desde hace cuatro décadas no había trabajos de mantenimiento en el sitio.

Mientras tanto, en la Nellie Campobello se hicieron cambios de instalaciones eléctricas, luminarias y duelas. El costo: 11 millones.

Curiel de Icaza destacó que actualmente todas las dependencias de educación artística son libres de costo de colegiatura y que ha aumentado la matrícula de estudiantes a nivel nacional. A la pregunta de cómo se mantendrá el financiamiento de estos recintos, dijo que entre “13 y 15 mdp” del presupuesto de la dependencia estará asegurado para las escuelas. También se anunció la construcción de un edificio de laboratorios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) con 400 mdp de inversión.