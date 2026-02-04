Renaud y Novoa reciben otro bebé

Los actores Michelle Renaud y Matías Novoa informaron que ya nació su segundo hijo en común. Fue el actor quien, a través de sus redes sociales, compartió una fotografía del puño del recién nacido, del que todavía se desconoce el sexo.

Fue durante la tarde del 1 de febrero, que el actor chileno compartió que él y su esposa ya habían recibido al nuevo integrante de su familia. Se trató de una instantánea en donde aparece una de las manos de su bebé, en la misma imagen etiquetó a Renaud y escribió la palabra “vida”.

Horas antes, Novoa publicó otra historia en donde se podían ver sus pies y, en segundo plano, una camilla de hospital, en donde Michelle se encontraba recostada, por lo que, desde ese momento, se especuló que, posiblemente, ya había llegado el momento de que recibieran a su hijo pues, solo unos días antes, la actriz había posado, mostrando su vientre.

Con la llegada del nuevo integrante de la familia, ya son cuatro los hijos que el matrimonio comparte: dos en común, el recién nacido y Milo, que en junio cumplirá dos años, y Marcelo y Axel hijos de Renaud y Novoa respectivamente.

El actor de melodramas compartió una nueva fotografía donde carga a su hijo en brazos, sin embargo, fue muy cuidadoso a la hora de mantener oculto el rostro de su bebé, del cual solo se ve un pequeño fragmento de su cabeza.