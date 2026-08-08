Rendón cuenta anécdota de Luismi

“Luis Miguel… un cuero”, fue la expresión con la que el consultor de imagen Aldo Rendón, participante de La casa de los famosos México, describió al cantante al recordar las ocasiones en las que convivió con él durante una de las etapas más exitosas de su carrera.

Frente a Yahir, Luis Chaparro, Ese Pérez y Flor Vigna, el stylist de las celebridades compartió una de las anécdotas que más recuerda de aquellos encuentros: aseguró que, durante una reunión privada, recibió un beso de “El Sol”.

Según contó Rendón, fue invitado a pasar uno de los días de Semana Santa con Luis Miguel. En la reunión también estaban presentes Kate del Castillo, Montserrat Oliver, Bárbara Coppel y Roxana Castellanos.

Durante un juego de botella, Oliver retó al intérprete de “La incondicional” a besar a Aldo. “Montserrat le mandó decir ‘dale un beso a la Chiquis’. A mí me decían ‘La Chiquis’. (Luis Miguel) se rió y dijo ‘se lo doy, pero si se lo doy, el juego va a cambiar de nivel’. Yo pellizcaba a Bárbara y decía ‘si me lo da, me muero’”, reveló.

De acuerdo con el stylist, el cantante aceptó el reto y lo besó, lo que provocó que él gritara de emoción e incluso se tirara al piso fingiendo un desmayo. “Él se reía y dijo ‘te lo di porque nadie te va a creer’. Y yo ‘pero me lo diste’”, relató.

Tras ese momento, Aldo tuvo que repetir la dinámica con algunos de los invitados. También habló de lo reservado que puede ser Luis Miguel. Recordó que, durante otras vacaciones que compartieron en la playa junto con Rebeca de Alba, ella advirtió que, si aparecía una cámara, las vacaciones terminarían de inmediato.