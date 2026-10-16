René Casados no descarta otro reality

Tras convertirse en el primer eliminado de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, René Casados no se cierra a la posibilidad de volver a participar en un reality show, siempre y cuando se trate de un proyecto que le permita explorar nuevas posibilidades creativas.

El veracruzano, quien dio vida a Gárgola, admitió que le habría gustado permanecer más tiempo en la competencia; sin embargo, esta experiencia le permitió conocer los límites que no cruzaría. “Yo soy un pirata y donde veo belleza, donde veo inteligencia o donde veo arte intento voy a su asalto y soy un temerario, pero conozco perfectamente mis limitaciones”, expresó en entrevista.

Con varias décadas de carrera en cine, teatro y televisión, Casados es recordado por su participación en telenovelas como La madrastra y Cuando me enamoro, pero en esta ocasión hizo a un lado los personajes tradicionales para crear y dar vida a una criatura de la noche y con espíritu romántico. “Fuimos imaginando y construyendo este personaje y asumiéndolo como un hombre ‘timeless’, más allá de los tiempos, como esa bella bestia... ese bello animal, un ser de luz”, compartió.

Por otra parte, Casados también habló sobre los cambios que la tecnología ha traído a la industria del entretenimiento; incluso, confesó que mantenerse abierto a los cambios es parte esencial de su labor. “Mi única manera de asumirme y trascender con mi oficio y mi misión de comunicar es sintiéndome sorprendido por lo que este nuevo milenio trae, donde está esta revolución digital y tecnológica”, concluyó.