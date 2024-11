René Franco corre a conductora

René Franco, conductor de espectáculos y panelista de la segunda temporada de La casa de los famosos México, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras “correr” a Fernanda Ostos, una colaboradora de su programa La Taquilla, en una transmisión en vivo.

El momento se viralizó no solo porque hace unos meses el dueño del Canal 66 de Mexicali despidió en vivo a su colaborador Gustavo Macalpin, sino por las razones que lo “orillaron” a tomar esa decisión y la manera en que se refirió a ella.

Todo ocurrió el jueves 7 de noviembre durante la transmisión en vivo del programa La Taquilla con René Franco. Fernanda Ostos se unió a la videollamada aproximadamente 3 minutos después de que comenzó y la colaboración se desarrolló con normalidad hasta que el conductor externó su inconformidad con que ella se aplicara pomada para labios al aire. “La Ostos puede maquillarse, le vale gorro, verse horrible, no importa, y además sentarse sobre el micrófono y echarlo a perder, no se le escuchó nada. Horrible”, comentó René Franco.

Fernanda Ostos tomó la palabra para explicar que no se sentó sobre el micrófono que tenía en su blusa, sino que se volteó accidentalmente, por lo cual su opinión no se escuchó con claridad. Sin embargo, el conductor continuó los reclamos bastante molesto.

“Te ves horrible haciendo eso (poniéndose crema de labios). Si quieres sácate los mocos, no tengo problema, pero deja de hacer eso”, externó.

El programa siguió hasta que René Franco interrumpió una vez más para “regañar” a su compañera porque consideró que no estaba sentada de la manera correcta. “Cruza la otra pierna y ahora sí que tira la cabeza hacia el otro lado, la izquierda, por favor. Ay, hijita de mi vida, los que no lo están viendo, lo siento mucho, solo que no es paciente ella. Ahora acomódate en la cámara moviendo tus nalguitas, tus pompitas hacia la derecha”, le indicó.

Fernanda Ostos siguió las indicaciones de René Franco bastante incómoda, pero sin lanzar ningún reclamo al respecto. No obstante, su compañero continuó: “‘Rulos’ (otra conductora del programa), tal vez puedas ayudar a tu nueva amiga de que comience a hablar arriba de los demás porque no se le oye nada a ella o los demás, pero sigue haciéndolo, pero para que no sea yo”.

En ese momento, Ostos respondió: “No va a pasar, lo voy a seguir haciendo”. Lo que terminó por enfurecer a René Franco, quien exclamó “Quiten a Ostos del aire. Nos vemos, Ostos, gracias, te pago este”. Asimismo, amenazó con hacer lo mismo a su otra compañera.