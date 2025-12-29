René Strickler volverá a ser abuelo

El actor René Strickler se convertirá en abuelo por segunda vez, su hijo Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso Cárdenas anunciaron la próxima llegada de su segundo bebé con una fotografía muy especial.

Yannick Strickler, hijo de René Strickler, y Manuel Alonso Cárdenas iniciaron su relación en 2016. En 2021, tras cuatro años, anunciaron su compromiso matrimonial con una pedida muy romántica.

La ceremonia civil fue íntima en 2022, y ese mismo año se realizó la boda religiosa en Yucatán, con 250 invitados en una hacienda espectacular, un suceso que el actor compartió en redes, donde confesó que se sentía feliz por la felicidad de su hijo.

Fue en diciembre 2023 cuando la pareja anunció que la familia crecería, pues a través de una fecundación in vitro, nació su hijo llamado Alonso.