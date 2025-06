Renuevan el retrato de la Reina Roja

Una de las memorias principales de la periodista Adriana Malvido (Ciudad de México, 1957) sobre el descubrimiento de la tumba de la Reina Roja en la zona arqueológica de Palenque es, sin duda, el tiempo que compartió con las mentes detrás de este emblemático hallazgo, entre ellos los arqueólogos Fanny López y Arnoldo González Cruz.

Fue el 1 de junio de 1994 que la osamenta de la Reina Roja fue encontrada por un equipo de arqueólogos de la zona de Palenque, una aventura que inició con el descubrimiento de Fanny López de una tumba en el Templo XIII que describió, en un primer momento, como una tumba cubierta de jade.

La única que cubrió la noticia

Hace 31 años, Adriana Malvido fue la única periodista en cubrir el hallazgo de la osamenta de la Reina Roja, gobernante maya que, de acuerdo con extenuantes investigaciones arqueológicas, antropológicas e históricas, pudo ser la esposa del gobernante Pakal El Grande, hace mil 300 años.

Tres décadas después del hallazgo, la también escritora y columnista lanza una nueva edición del libro La Reina Roja. El secreto de los mayas en Palenque (Debolsillo, 2025), obra que fue publicada por vez primera en 2006, y que cuenta la historia del hallazgo, narración que se construye desde la perspectiva de los arqueólogos involucrados, investigación de los restos en diferentes laboratorios, y avances en las hipótesis de la identidad de la Reina Roja, entre otros tópicos.

Para esta edición, Malvido agrega un nuevo epílogo, en el que pone en balance el hallazgo con la situación actual que vive Chiapas ante el crimen organizado, el calentamiento global y la llegada del Ejército y la Guardia Nacional por la construcción del Tren Maya.

En entrevista, agrega que el periodismo cultural, especialmente el que se dedica a difundir el patrimonio de México, debe tener más importancia en los espacios periodísticos, ya que son pocos los periodistas y medios que voltean a ver el pasado como tema de reportaje o investigación.

“En esa época (1994) trabajaba en ‘La Jornada’ y tenía trabajos especiales, cubría mucho de arqueología, pero también de artes plásticas, cubría cultura en general, pero me sentí atraída siempre por la arqueología, me di cuenta de que el pasado es noticia, justo porque se conmemoraron los 200 años de Arqueología en México, seguían las noticias por el hallazgo de la Piedra del Sol, en fin, es algo que me sigue apasionando”, rememora Malvido.

La historia está presente

Por otro lado, admite que la historia está presente en las primeras planas de los diarios, aunque no siempre de forma positiva. “Si en el Museo (Nacional) de Antropología pasa algo, se vuelve noticia a nivel nacional, es algo que nos atrae mucho a los mexicanos”, detalla.

Acerca de su cobertura en Palenque hace 31 años y ser la primera periodista en presenciar el hallazgo, Malvido cuenta: “Tuve que picar piedra… Soy muy terca, me fui al Instituto Nacional de Antropología e Historia y le dije a Carmen Gaitán, directora de Comunicación Social, que una amiga me había dicho de un importante hallazgo de un sarcófago en Palenque, en ese momento me dijo que no había nada, pero yo sabía que sí, la conocía, entonces me aventé una semana yendo diario a decirles que quería hacer un reportaje, hasta que me dijo que el propio presidente Carlos Salinas de Gortari quería dar la noticia de ese hallazgo”.

Diez días después del hallazgo, Malvido llegó a Palenque a ser testigo de uno de los descubrimientos que redirigieron la investigación arqueológica en el área de Chiapas y de la cultura maya. Con apoyo del director del Proyecto Arqueológico Palenque, el arqueólogo Arnoldo González Cruz, la periodista pudo asentarse en el campamento de los arqueólogos que formaron parte de la investigación. Cuenta que llegó algunos días previos a que los investigadores abrieran el sarcófago, hecho que registró con una cámara fotográfica.

“Antes de que abrieran el sarcófago, yo ya había entrevistado a todos, conocía su vida, cómo llegaron ahí, los hallazgos previos, tenía mucho material, especialmente la crónica de cómo viven en la selva, el libro tiene eso, desayunaba con ellos, vi todos los insectos y serpientes de la zona, fue una gran emoción y experiencia”, narra la periodista.

Un arduo trabajo

Una serie de fotografías y un gran número de reportajes periodísticos se desprendieron de este hallazgo, un trabajo que Adriana Malvido ha realizado desde el momento en que los arqueólogos abrieron el sarcófago de la Reina Roja y que, año con año actualiza con las novedades de las investigaciones. “Con ayuda de gatos hidráulicos levantaron la tapa y de inmediato se dieron cuenta de que era una tumba inviolada, que era riquísima en jade, vieron la máscara también, y notaron todas las joyas, y supe que ya tenía la historia, recuerdo tanto tener la adrenalina a tope, y así me fui a escribir después de ese momento”, relata.

“Fue muy bonito porque a través de la Reina Roja empecé a investigar qué mujeres mayas estaban y qué hacían, casi no se hablaba de eso. Fanny (López) le dio otra lectura a su investigación, está haciendo arqueología de género, eso va completando las investigaciones”, agrega.

La Reina, 31 años después

Adriana Malvido ha documentado en su columna “Cambio y Fuera” de El Universal, la violencia y presencia del crimen organizado en zonas arqueológicas de Chiapas. Apunta que Palenque y Chiapas han cambiado de forma significativa.

“Lo cuento en el epílogo de esta edición del libro, Palenque y Chiapas son otros. Creo que los políticos siempre quieren vestirse con noticias así. Salinas de Gortari quiso dar la noticia para quedar bien con el mundo, porque por el otro lado tenía a los indígenas zapatistas auténticos levantándose en contra de las injusticias, y a la vez estaba firmando el TLC, pero su institución había encontrado a una reina indígena”, refiere. “A la fecha Palenque es un lugar particular, ahí vive Andrés Manuel López Obrador, y por ahí pasa el Tren Maya, les encanta”.

Añade que en 30 años el poder del narco se ha expandido en Chiapas. “Los zapatistas ahí siguen, son emblema de resistencia, pero está el narco en toda esa zona, en 30 años ha crecido, y es que en 1994 no te imaginabas que ibas a reportear eso del lado cultural, ya se asomaba un poquito por el tema de robo de arte sacro, ya nos decían que el narco andaba por ahí. Hoy ha crecido como un cáncer”, señala.