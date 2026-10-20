Renuncia Miss República Checa

A poco más de un mes de la final de Miss Universe 2026, una de las concursantes decidió bajarse de la competencia. Se trata de la representante de República Checa, Sophia Maria Osako.

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado que publicó la organización Miss Universe República Checa a través de sus redes sociales, y en el que explicó que la salida de la modelo fue acordada por ambas partes. “Sophia Maria Osako no participará en la Edición del 75 Aniversario de Miss Universo. Ella ha decidido pasar el lugar en Puerto Rico a otra candidata”, se puede leer en el documento.

Motivos ocultos

Sobre las razones por las que Osako decidió renunciar a su título, la franquicia no quiso entrar detalles; mientras que la joven de 22 años explicó que se trataron de motivos personales, pues dese concentrarse en otros proyectos. “Tras considerar cuidadosamente todas las circunstancias, he decidido ceder la participación a otra candidata. Me gustaría dedicarme plenamente al desarrollo de Miss Universo en la República Checa, dejando espacio para otros proyectos que han entrado recientemente en mi vida”, afirmó.

La organización checa anunció que el nombre de la nueva representante se dará a conocer el próximo 21 de octubre, durante una conferencia de prensa.