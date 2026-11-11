Renuncian James Gunn y Peter Safran

James Gunn y Peter Safran, la conocida dupla de DC Studios, tomó la decisión de dimitir a sus cargos como co-editores ejecutivos, tras los cambios que han tenido lugar con la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, mientras que Jeremy Latcham que, antes, trabajó para Marvel Studios, tomará un puesto ejecutivo dentro de la empresa.

Skydance, la empresa que nació con la fusión de Warner Bros. Discovery y Paramount, ha dado a conocer que ya comienzan los cambios administrativos que habían anunciado anticipadamente y mientras unos se unen el equipo creativo, como es el caso de Jeremy Latcham, exvicepresidente de producción y desarrollo de Marvel Studios, quien tomará el cargo de presidente y director creativo de DC Studios, hay quienes renuncian a sus puestos.

Salida

Gunn y Safran, que trabajan juntos desde 2015, decidieron, en conjunto, dejar sus puestos ejecutivos y dedicarse únicamente a la producción de cintas dentro de la empresa; hasta el momento, se desconoce el motivo por el que dimitieron pues, solo han pasado cuatro años desde que asumieron sus respectivos cargos y se tenía planeado que los conservaran por seis años más.

Sin embargo, la renuncia de Gunn y Safran no pareciera haber resultado en una fricción con Skydance, pues David Ellison, director, y Yon Kreiz, co-editor, agradecieron a ambos por su buen desempeño. “James y Peter inauguraron una nueva era para DC Studios y la guiaron a través de un periodo de verdadera transformación, sentando las bases y creando un catálogo del que estamos increíblemente orgullosos, agradecemos su pasión, sus contribuciones y su compromiso con esta legendaria marca”.

Durante su estancia como co-editores ejecutivos se estrenaron tres cintas Superman (2025), Supergirl (2026) y Clayface (2026), así como se lanzaron tres series; Peacemaker (dos temporadas lanzadas en 2022 y 2025), The Penguin (2024) y Lanterns (2026). Ahora, se enfocarán en la post-producción de cintas como Superman, man of tomorrow, The Bartman: part II y la serie The people vs Gorilla Grodd.