Esta semana se estrenó Recen por mí: la historia de Francisco, un documental, narrado por el propio Mario Bergoglio, que hace un repaso por algunos de los momentos clave en el historial sacerdotal del pontífice, a poco más de año y medio de su fallecimiento y de la llegada de León XIV a la silla de San Pedro.

Aunque el documental, dirigido por el argentino Facundo Bartucci, refiere, en su titulado, que narrará la vida del primer papa latinoamericano, en realidad, también muestra imágenes de Jorge Mario Bergoglio, antes de ser nombrado sumo pontífice, el 13 de marzo del 2013.

Algunas de las imágenes muestran a un Jorge Mario de 64 años, época en que el entonces papa Juan Pablo II lo nombró cardenal, en medio de la crisis que desplomó la economía de Argentina —en 2001— y que, por las propuestas de la población, orillaron al entonces presidente Fernando de la Rúa a dimitir a su cargo.

El documental de Bartucci promete no solo acercarse al legado del papa Francisco, sino que, a través de los acontecimientos históricos que ocurrieron, simultáneamente, a su quehacer espiritual y religioso, comprender algunos fenómenos que han marcado la existencia, especialmente en su natal Argentina.

Reflexiones

“Aprendamos de la historia, sobre todo de sus páginas negras, para no volver a cometer los errores del pasado”, decía con insistencia el propio Bergoglio, tanto como solicitaba a los creyentes que rezaran por él, una de sus frases más memorables y que, repitió, en muchas ocasiones, después de hacer esa petición frente a miles de personas, el día en que fue nombrado papa, desde el balcón de la Basílica de San Pedro.

Se trata de un documental de un argentino para los argentinos; quizá por eso, en ninguna sala de cine en México, ni en otras partes de Latinoamérica, está anunciado en cartelera. Se desconoce, hasta el momento, si eventualmente la producción distribuida por Moving Pics llegará al streaming fuera de Argentina.