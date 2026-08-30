Repertorio clásico y actual en el FIC

El escenario del teatro Juárez, joya arquitectónica del centro de Guanajuato y una de las sedes principales del Festival Internacional Cervantino (FIC), será el recinto donde propuestas de diferentes latitudes compartirán la identidad de su región a través de propuestas musicales que se deslizan entre la academia y las visiones contemporáneas.

Ensemble Modern

Conjunto alemán que, más que un grupo de músicos, es el destino donde la música contemporánea sucede, experimenta y se amplifica. Integrado por intérpretes de diversos países, se caracteriza por su gestión democrática entre los integrantes, en el que todos son responsables de las decisiones artísticas y financieras.

Su repertorio no solo incluye interpretaciones musicales de cámara, ensamble y orquesta, sino también proyectos de teatro musical, danza y producción de video.

Con la premisa de difundir y celebrar la amplitud estilística de la música contemporánea, el programa transitará por obras de Georg Friedrich Haas, Clara Iannotta, Vito Zuraj, Jennifer Walshe, Ted Hearne, Diana Syrse y Chaya Czernowin. ¿Cómo se percibe el sonido más allá de la escucha? Será la pregunta a la que el ensamble propondrá respuesta el sábado 3 de octubre a las 20:30 horas.

Les Métaboles

Considerado un director preciso y audaz, Léo Warynski lidera al conjunto francés Les Métaboles, cuya identidad está profundamente arraigada en la literatura coral, con un repertorio que aborda desde complejas obras a capela hasta grandes piezas sinfónico-corales. Reconocidos por sus interpretaciones barrocas y clásicas, el conjunto también se caracteriza por impulsar el talento emergente, al comisionar y estrenar obras de compositores vivos.

En este recorrido musical, el teatro Juárez será el escenario de una versión inédita: Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy, transcrita por Thibault Perrine, en versión para coro a capela. El evento se llevará a cabo el domingo 4 de octubre a las 13:00 horas.

Ensamble Pygmalion

En un contemplativo recital que transita por obras pertenecientes a la familia Bach y a sus contemporáneos alemanes, el Ensamble Pygmalion interpretará el programa “Mundo, buenas noches”.

Esta agrupación, cuya discografía ha sido reconocida con los galardones Victoire de la Musique Classique, Le Choc de Classica, el Gramophone Award, el Diapason d’Or, el Preis der Schallplattenkritik y el Edison Klassiek Award, se presentará el domingo 11 de octubre en el teatro Juárez a las 13:00 horas.

Cuarteto Arod

Conocido por su uso de violines modernos con arcos inspirados en los existentes durante el siglo XVIII, el Cuarteto Arod tiene como premisa promover la música clásica y difundir repertorio contemporáneo, comisionando regularmente obras breves a jóvenes compositores como Thomas Enhco, Benjamin Attahir y Eugene Birman.

El jueves 15 de octubre a las 20:30 horas, los intérpretes de Arod buscarán ser fieles al espíritu de Joseph Haydn durante su interpretación de “String quartet, Op. 76 n.° 4 in b-flat major. Der Sonnenaufgang”, mientras inyectan su característica fuerza contemporánea, la cual resalta los contrastes y la sofisticación del maestro.

Este programa que inicia con el “Opus 76”, pieza que representa la cumbre de la madurez del compositor, integra obras de Bela Bartok y Fanny Mendelssohn.