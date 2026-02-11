Reportan muerte de Blake Garrett

El actor Blake Garrett falleció a los 33 años de edad. La noticia tomó por sorpresa a su familia, y su madre, Carol Garrett, declaró para TMZ que la exestrella de producciones infantiles falleció el domingo.

Agregó que aún esperan los resultados de la autopsia del médico forense para determinar la causa oficial de la muerte. Blake acudió a urgencias la semana pasada en Oklahoma tras experimentar un dolor intenso, y que posteriormente le diagnosticaron herpes zóster.

Carol dijo que Blake podría haberse automedicado para sobrellevar el dolor de la infección viral y cree que eso pudo haber terminado en un trágico accidente el histrión había estado viviendo una vida muy buena durante los últimos tres años en Tulsa, Oklahoma, y realmente había cambiado las cosas después de dejar de tomar alcohol.

Blake Garrett nació en Austin, Texas, y tuvo una carrera intensa e impresionante como actor infantil, consiguió papeles protagónicos desde muy joven en producciones locales como Aladino y su lámpara mágica y Peanuts: un tributo a Charlie Brown.

Con tan solo 10 años, Blake salió de gira con el espectáculo en estadios Barney’s Colorful World International Tour, y su mayor oportunidad llegó en 2006, cuando interpretó a Plug en Cómo comer gusanos fritos, un papel que le valió un premio al mejor artista joven.