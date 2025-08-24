Reportan muerte de Brent Hinds

Esta semana el mundo del heavy metal se encuentra de luto, luego de que se reportara el fallecimiento de Brent Hinds, exguitarrista principal y vocalista de la banda Mastodon, luego de sufrir un accidente en su motocicleta en el sureste de Atlanta, Estados Unidos.

De acuerdo a información difundida por medios locales, el músico de 51 años viajaba en su motocicleta Harley-Davidson, cuando se impactó de manera inesperada contra una camioneta BMW, luego de que esta se negara a ceder el paso al girar en la intersección de Memorial Drive y Boulevard.

A través de una publicación en Instagram, los miembros del conjunto musical despidieron a su compañero con un emotivo mensaje. “Estamos desconsolados, sorprendidos, y todavía tratando de procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que hemos compartido tantos triunfos, hitos, y la creación de música que ha tocado los corazones de tantos”, escribieron.

Además, pidieron al público que respetaran la privacidad de la familia del músico: “Nuestros corazones están con la familia, amigos y fans de Brent. En este momento, les pedimos que respeten la privacidad de todos durante este momento difícil”.

Separación

Nacido el 16 de enero de 1974 en Alabama, William Brent Hinds fue un músico estadounidense, conocido por ser el cofundador de la banda de metal progresivo Mastodon en la década de los 2000, junto al bajista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor.

A lo largo de su trayectoria, el grupo lanzó un total de 8 álbumes, entre los que destacan Remission de 2002, Leviathan de 2004, Blood Mountain de 2006, Crack the skye de 2009 y Emperor of Sand, el cual obtuvo un premio Grammy en 2017 por el tema “Sultan’s curse”.

El pasado mes de marzo, Hinds anunció su salida de la banda a través de un comunicado en redes, luego de ser un miembro fundamental de la agrupación durante 25 años de trayectoria. En su momento el grupo detalló que su separación se trataba de una decisión mutua; sin embargo, tiempo después, Hinds declaró que su salida no habría sido en buenos términos.