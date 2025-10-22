Reportan muerte de Carla Stellweg

La curadora de arte Carla Stellweg falleció en Cuernavaca, Morelos, informó el curador de arte y periodista Édgar Hernández en redes sociales.

La noticia fue confirmada, más tarde, en redes sociales por el hijo de la también escritora, George Stellweg. “Mi madre Carla Stellweg, pionera mujer radical, curadora e historiadora, escritora y mentora de tantas personas, vivió su vida con sus propios criterios. Dejó atrás el dolor, como ella deseaba, con dignidad. Su círculo familiar la apoyó durante su último viaje. Carla Margareta Stellweg fue mi mayor apoyo. Maestra, crítica y fiel animadora. Deja un enorme vacío en nuestras vidas”, escribió en su cuenta de Facebook.

También informó que en semanas siguientes se llevará a cabo un memorial para amigos y colegas. “Nos llevará algún tiempo coordinar la fecha con varias entidades. Dado que sus amigos viven en todo El Mundo, estimamos que reservar el lugar, los ponentes y coordinar la fecha tomará entre 30 y 60 días. Les pido paciencia”, apuntó.

Por su parte, Édgar Hernández indicó que apenas el viernes habló con Carla Stellweg, y señaló que se mantuvo en actividades hasta el último día. “Seguía escribiendo sus memorias. No dudes que sí las terminó”, indicó.

Recientemente, Carla Stellweg publicó el libro Ser y devenir: cruzando fronteras y otras barreras (Cubo Blanco, 2025), que recopila algunos de sus artículos, seleccionados por Hernández, quien explicó que no es una lectura cronológica, sino que muestra la variedad de sus áreas de dominio: el arte feminista, arte latinoamericano, mercado del arte, museografía, fotografía y periodismo cultural.

Por esta novedad editorial, la curadora platicó sobre su obra y su reciente escritura, y señaló que “sentía que iba a morir muy pronto”. “Siento que voy a morir muy pronto, desde esa perspectiva como que todo te deja de interesar. Estoy poniendo un punto final, por eso estoy escribiendo mis memorias. Mi vida fue extraordinaria, he vivido tanto. Hay una recomendación que siempre doy a mis alumnos: Hay que amanecer y hacerse una pregunta que aún no tenga respuesta”, dijo la curadora en esa entrevista.