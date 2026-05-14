Reportan muerte de Donald Gibb

Donald Gibb, actor recordado por su participación en la cinta La venganza de los nerds murió a los 71 años. De acuerdo con información revelada por TMZ, Gibb falleció en su casa de Texas, y pasó sus últimos momentos rodeado de su familia.

Su hijo Travis Gibb confirmó al medio que su padre atravesaba por diversos problemas de salud crónicos, por lo que su partida no fue del todo inesperada.

Travis también agradeció el cariño que el público le guardó su papá por tantos años; sin embargo, pidió comprensión y privacidad para el momento tan complicado que atraviesa su familia.

Aunque participó en distintas películas y series a lo largo de su carrera, Donald Gibb se convirtió en una figura de culto gracias a su papel de Ogre, la comedia La venganza de los nerds, estrenada en 1984 y que con el paso de los años se convirtió en un clásico del cine.

Criado en California, Gibb descubrió su amor por la actuación mientras jugaba futbol americano en los San Diego Chargers. Debutó en la pantalla con personajes secundarios en cintas como Conan el Bárbaro y El pelotón de los chiflados.

Su 1.90 m de altura lo llevó a interpretar papeles rudos o intimidantes. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran Contacto sangriento junto a Jean Claude Van Damme. Además formó parte de varias series como The X Files, Step by step y 1st & Ten, en la que dio vida al liniero Leslie Crunchner.

Fuera de cámaras sus compañeros y personas cercanas solían describirlo como alguien amable, relajado y con gran sentido del humor, una personalidad muy distinta a los personajes que interpretó durante buena parte de su carrera.