Reportan muerte de Maricarmen Vela

La Asociación Nacional de Actores y Actrices (ANDA) confirmó el fallecimiento de Maricarmen Vela a los 87 años, actriz que interpretó a Gloria, el interés romántico de Don Ramón y tía de Paty en El Chavo del 8.

Mediante un comunicado, la asociación expresó su pesar: “La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’, miembro honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz.”

Hasta la tarde del viernes, no se habían revelado las causas del fallecimiento.

¿Quién era?

María del Carmen Vela, conocida como Maricarmen Vela, nació en España el 9 de noviembre de 1937. Se trasladó a México en su juventud para buscar oportunidades en la actuación y se nacionalizó mexicana en 1964.

Inició su carrera en comerciales televisivos, lo que la llevó a obtener papeles secundarios y a debutar en la película Yo vi en TV durante los años 50. También participó en el popular programa ¡Cachún Cachún Ra Ra! a principios de los 80, seguido por roles en Papá soltero y Quinceañera, interpretando a Enriqueta. Además, formó parte de producciones como Mujer, casos de la vida real y Clarisa.

Su colaboración con Roberto Gómez Bolaños en El Chavo del 8 se convirtió en uno de los momentos más recordados de su trayectoria. Entre sus proyectos más recientes estuvieron La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.