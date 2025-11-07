Reportan muerte de Maythe Guedes

El mundo del doblaje latinoamericano se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Maythe Guedes, actriz, cantante y directora venezolana reconocida por su participación en series como Bob Esponja y Steven Universe.

Su hijo, el también actor Ricardo Sorondo, confirmó el fallecimiento a través de un comunicado emitido por la productora Doblarte Films, donde Guedes se desempeñaba como directora general.

Vida y obra

Nacida en Caracas, Venezuela, el 27 de octubre de 1970, Maythe Guedes inició su carrera en el mundo del sonido trabajando como técnica en estudios de grabación. Su talento vocal la llevó a debutar como actriz de doblaje en los años noventa, y rápidamente se convirtió en una figura recurrente en producciones animadas.

Entre sus personajes más recordados se encuentran Rose (Fullmetal Alchemist: brotherhood), Oliver (Beyblade), Stormy (Winx Club), Ember (Danny Phantom), Tormenta (X-Men: evolution), Rose Cuarzo (Steven Universe) y la mamá de Bob Esponja, personaje que la hizo muy querida entre los fanáticos.