Reportan muerte de Mickey Lee

Mickey Lee, quien participó este año en la temporada 27 de Big Brother USA, murió tras sufrir múltiples ataques cardiacos derivados de complicaciones por una gripe.

La lamentable noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en la cuenta de Instagram de su hermano.

En el mensaje, recordaron a Lee, de 35 años, como una persona que conquistó al público con su participación en el famoso reality, donde “su autenticidad, fortaleza y espíritu dejaron una huella imborrable tanto en los fans como en sus compañeros de reparto”.

Agregaron que será recordada por la alegría que compartía con sus personas cercanas y por las conexiones que logró construir tanto dentro como fuera de la pantalla. Algunos exparticipantes del programa enviaron mensajes de apoyo y cariño a Mickey Lee, quien había sido hospitalizada a principios de la semana, según se reportó. Mickey fue eliminada del reality en la octava semana.